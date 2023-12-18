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Кессел всё ещё ждёт предложений из НХЛ, но готов рассмотреть возможность игры в Швейцарии

36-летний опытный американский нападающий Фил Кессел по-прежнему надеется подписать контракт с клубом НХЛ. Об этом сообщает журналист Пьер Лебрюн в социальной сети X (ранее – «Твиттер»).

Как отмечает источник, при этом хоккеист готов рассмотреть предложения от клубов из Швейцарии.

Напомним, 36-летний Кессел – рекордсмен НХЛ по количеству игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года). Американец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф у него 100 игр и 83 (34+49) балла.

Последним клубом Кессела был «Вегас Голден Найтс», с которым он в сезоне-2022/2023 завоевал Кубок Стэнли, став трёхкратным обладателем этого трофея.