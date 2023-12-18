Яковлев – о возвращении Мозякина в «Металлург»: большое событие, его советы помогают

32-летний опытный защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о том, как повлияло на команду приход по ходу сезона в тренерский штаб экс-нападающего Сергея Мозякина.

«Приход Сергея — это большое событие. Это звезда нашего хоккея. И вообще такая глыба. Присутствие такого человека в команде, тренерском штабе — всегда позитив, хорошие эмоции, в частности для молодых ребят, в глазах которых он вообще глобальный авторитет. Где-то какие-то его подсказки, советы, конечно, помогают команде», — приводят слова Яковлева «Известия».

Напомним, Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Сергей является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, он лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212). 31 октября 2023 года экс-форвард занял в «Металлурге» тренерскую должность.