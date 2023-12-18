Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Швейцарии хоккеист получил 5-матчевую дисквалификацию за удар коньком в область шеи

В Швейцарии хоккеист получил 5-матчевую дисквалификацию за удар коньком в область шеи
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский защитник Лоуренс Пилут, знакомый многим по выступлениям за челябинский «Трактор», едва не получил тяжёлую травму в одном из матчей чемпионата Швейцарии. Инцидент произошёл 8 декабря в игре, в которой «Лозанна» принимала «Рапперсвиль-Йона Лейкерс».

30-летний чешский форвард гостей Мартин Фрк, ранее выступавший в НХЛ, решил применить силовой приём у борта на шведском защитнике хозяев Пилуте, который своевременно расстался с шайбой и едва не отправил Мартина на скамейку запасных своей команды. В результате, Фрк, оперевшись на борт высоко задрал конёк и ударил им в область шеи.

Примечательно, что судьи решили не накладывать санкций на Мартина по ходу игры, и лишь сегодня, 18 декабря, он получил 5-матчевую дисквалификацию и штраф в размере 7660 франков ($ 8,7 тыс.).

Материалы по теме
Видео
Защитник «Вашингтона» в падении ударил коньком по лицу соперника
Видео
Канадский форвард Велено дисквалифицирован на пять матчей за удар коньком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android