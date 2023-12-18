В Швейцарии хоккеист получил 5-матчевую дисквалификацию за удар коньком в область шеи

Шведский защитник Лоуренс Пилут, знакомый многим по выступлениям за челябинский «Трактор», едва не получил тяжёлую травму в одном из матчей чемпионата Швейцарии. Инцидент произошёл 8 декабря в игре, в которой «Лозанна» принимала «Рапперсвиль-Йона Лейкерс».

30-летний чешский форвард гостей Мартин Фрк, ранее выступавший в НХЛ, решил применить силовой приём у борта на шведском защитнике хозяев Пилуте, который своевременно расстался с шайбой и едва не отправил Мартина на скамейку запасных своей команды. В результате, Фрк, оперевшись на борт высоко задрал конёк и ударил им в область шеи.

Примечательно, что судьи решили не накладывать санкций на Мартина по ходу игры, и лишь сегодня, 18 декабря, он получил 5-матчевую дисквалификацию и штраф в размере 7660 франков ($ 8,7 тыс.).