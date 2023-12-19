Олимпийский чемпион назвал главные причины антирекордной безголевой серии Овечкина

Олимпийский чемпион Сергей Светлов высказался об антирекордной 13-матчевой безголевой серии 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Конечно, эта 13-матчевая серия без голов давит на Александра, к тому же постоянно ходят разговоры про то, что он должен побить рекорд Гретцки. Все от Саши чего-то ждут, но не всегда у человека может получаться. Мы все люди, бывает, идёт, а бывает, что нет. Сейчас тенденция в том, что у Саши нет партнёра после ухода Бекстрёма, который с ним так же играл бы в пас и помогал бы Саше проявлять свои козыри. Увы, такого центрального нападающего рядом нет.

У Овечкина свой стиль, он завершает атаки. Хороший бросок, чувство позиции, но такого снайпера надо снабжать передачами. На одних только своих сильных сторонах играть нельзя. Нужен распасовщик, человек, выводящий тебя на бросок. Партнёр, который будет играть на тебя. Именно последнего паса сейчас и не хватает. Но бить в колокола не нужно, ведь чем больше мы давим, тем напряжённее становится ситуация. Самое главное, чтобы Саша не сбился на другую игру, нужно продолжать гнуть свою линию. Будем поддерживать Овечкина. Для меня это ещё важнее, ведь это наша динамовская школа. Может, Женя Кузнецов наберёт форму и заменит Бекстрёма», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и 12 результативных передач. В последний раз Александру удалось отметиться заброшенной шайбой 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).