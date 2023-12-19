«Первый раз в истории хоккея такое». Цыплаков — о необычном моменте с его участием

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков рассказал о необычном эпизоде из встречи с ярославским «Локомотивом» (2:4), в которой форвард получил удаление за случайно снятую маску с голкипера железнодорожников.

«Удаление за снятие шлема Исаева? Я сначала сам не понял, что случилось. Просто случайность какая-то. Я не заезжал в площадь ворот. У нас есть специальная липучка, которая крепится на шорты, чтобы свитер не задевался. Как-то получилось, что Исаев за неё зацепился, когда я мимо проезжал. Очень сумбурный момент. Наверное, первый раз в истории хоккея такое произошло (смеётся).

Судьи объяснили, что случилось? Нет, я и сам не понял. Возможно, судьям стоило посмотреть этот момент. Тогда бы они поняли, что всё было нормально», — сказал Цыплаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

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