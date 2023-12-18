НХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги опубликовала список лучших хоккеистов прошедшей игровой недели в период с 11 по 17 декабря.

Так, лучшим игроком недели стал 28-летний канадский центральный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 10 (3+7) очков в четырёх встречах. Второе место у голкипера «Ванкувер Кэнакс» Тэтчера Демко, который в трёх матчах продемонстрировал 95,7% отражённых бросков, пропуская в среднем 1,33 шайбы за игру, при этом в одной из встреч он отыграл «на ноль». Замкнул тройку лучших прошедшей недели защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсон, сделавший 8 (0+8) результативных передач в четырёх играх.

Напомним, в период с 4 по 10 декабря тройку лучших игроков недели в НХЛ составили Никита Кучеров, форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл и нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт.