«Будут навесы — будут голы». Яковлев рассказал о работе с Аршавиным на Матче звёзд КХЛ

32-летний российский защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, чем ему запомнился известный экс-футболист Андрей Аршавин в роли помощника главного тренера на Матче звёзд КХЛ.

«Помощник хороший. Хорошую установку нам дал. Говорил, что будут навесы — будут голы. Всё круто, сплошной позитив. Ну понятно, что это было в шуточной манере (про навесы. – Прим. «Чемпионата»). Вы же знаете, на Матче звезд всё шуточное, этим он и прекрасен», — цитируют Яковлева «Известия».

Напомним, на прошедшем Матче звёзд КХЛ Яковлев выступал за дивизион Харламова. В двух матчах защитник сумел забросить одну шайбу и отметиться одной результативной передачей. Всего в нынешнем сезоне КХЛ Егор набрал 20 (3+17) очков в 39 встречах.