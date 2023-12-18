Сразу несколько команд НХЛ проявляют интерес к вратарю «Аризоны» Веймелке

27-летний чешский вратарь «Аризоны Койотс» Карел Веймелка своей игрой привлёк внимание сразу нескольких клубов НХЛ, сообщает североамериканский журналист Кевин Уикс в социальной сети X (ранее – Twitter).

Хотя источник и не раскрывает названия заинтересованных клубов, он отмечает что в Кареле эти клубы видят голкипера, который сможет усилить их вратарскую позицию. Вероятность обмена игрока повышает и его небольшая заработная плата – согласно своему трёхлетнему соглашению, подписанному в 2022 году, он зарабатывает $ 2,725 млн за сезон.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Веймелка принял участие в 13 матчах за «Аризону», в которых отразил 89,9% бросков, пропуская в среднем 3,21 шайбы за игру. Всего в НХЛ он провёл уже 115 встреч.