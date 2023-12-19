Щитов: пауза в КХЛ не нужна, делайте гибкий календарь

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов высказался за отмену паузы в КХЛ на игры сборной России.

«Если учитывать плотный график нынешнего сезона из 68 матчей, то пауза нужна. Но если следующий регулярный чемпионат будут проводить с 5 сентября по май, как руководство планирует, то можно обойтись без перерыва. С более гибким графиком будет меньше травм у хоккеистов. Следующий сезон может стать хорошим прорывом. Кубок Первого канала надо оставить как дань традициям.

Должно быть по принципу НХЛ. Все трактуют, что это бизнес. Какой бизнес с паузами? Готовьте себя летом, делайте гибкий календарь, и всё будет нормально», — сказал Щитов в интервью Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги пауза между играми была с 7 по 19 декабря. В это время в Санкт-Петербурге прошёл Матч звёзд КХЛ и ежегодный Кубок Первого канала, победу в котором одержала сборная «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга.

Турнирную таблицу Западной конференции КХЛ возглавляет «Спартак», который набрал 56 очков после 41 сыгранной встречи. На Востоке на первом месте находится магнитогорский «Металлург» с 55 результативными баллами в активе после 41 игры.