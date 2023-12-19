Цыплаков рассказал, что Жамнов поменял в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков ответил на вопрос, что поменял главный тренер красно-белых Алексей Жамнов, когда пришёл в клуб.

«Что поменял Жамнов? Настроил атмосферу в коллективе. Если есть позитив, двигаться дальше проще. У всех в команде хорошее настроение, раздевалка живая. На льду тоже присутствует оптимизм, все играют в кайф. Тренировочный процесс тоже весёлый, смеёмся, где-то подкалываем друг друга. Среди игроков отличная атмосфера, но и тренерский штаб не отстаёт — часто шутит, например. При такой атмосфере усваивать тренерские установки гораздо легче», — сказал Цыплаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию интервью с нападающим «Спартака» Максимом Цыплаковым читайте на «Чемпионате»: