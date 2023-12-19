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Цыплаков: Жамнов не ставит никому запретов на льду, доверяет игрокам. Это главное

Цыплаков: Жамнов не ставит никому запретов на льду, доверяет игрокам. Это главное
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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков рассказал о работе с главным тренером красно-белых Алексеем Жамновым.

«Какую роль сыграл Жамнов в моём прогрессе? Мы давно друг друга знаем. Когда он ещё в первый раз на тренерский мостик вставал, многое мне советовал. Я всегда держал это у себя в голове. Пытаюсь стабилизировать свою игру. Он не ставил мне никаких запретов на льду, да и никому не ставит. Он доверяет игрокам, и это самое главное.

Чем отличается Жамнов-функционер от Жамнова-тренера? Сложно сказать. Раньше он не так часто был внутри команды, больше занимался внешними делами. Не было такого частого взаимодействия с ним. Только в этом и разница, наверное. Это тренер, который постоянно общается с игроками, старается по максимуму раскрыть каждого, сделать лучше», — сказал Цыплаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию интервью с нападающим «Спартака» Максимом Цыплаковым читайте на «Чемпионате»:
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