Бывший защитник «Спартака» назвал возможные причины антирекордной серии Овечкина

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов назвал возможные причины антирекордной серии капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который не забивает уже 13 матчей подряд.

«Антирекордная безголевая серия Овечкина? Бывает такое в карьере, бывает. В хоккее всегда бывают такие вот чёрные полосы, что он не забивает. Может быть, вратари стали лучше реагировать на его броски. Может быть, обороняющиеся хоккеисты стали ближе играть против него. Может, сказывается и отсутствие Бекстрёма – его постоянного партнёра, который Александра передачами снабжал. Смена тренера… Много факторов. Но, я думаю, он преодолеет это рано или поздно. Такое бывает, это жизнь», — сказал Щитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.