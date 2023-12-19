Никита Щитов предложил реформу Кубка Первого канала

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов предложил изменить текущий формат проведения Кубка Первого канала.

«Травмы ряда игроков? Я ещё до турнира говорил, что Кубок Первого канала чреват травмами. На ком-то эти несколько матчей скажутся, когда в плей-офф будут играть. Я считаю, что самое актуальное – чтобы нашу сборную представляли ребята из Высшей лиги. Им есть что доказывать. Им нужно себя показать, чтобы на них посмотрели представители КХЛ, чтобы в будущем они смогли попасть в один из клубов. Вот на ребят из Высшей лиги интересно смотреть! Ну и пускай, допустим, они не смогут занять первое место. Ничего в этом страшного не вижу. Так же и Казахстан и Беларусь могут представлять свои лиги. Поэтому не считаю нужным звать туда игроков из КХЛ – причём при таком плотном графике. Лучше передохнуть. Люди там, конечно, сами разберутся, но моё мнение такое.

Если сборная будет состоять из игроков ВХЛ, то интереса к турниру будет ещё меньше? К нему и так небольшой интерес. Думаю, мало кто смотрит этот турнир, он мало кому вообще интересен. А может быть, в такой ситуации он, наоборот, будет интересен. Если провести хорошую пиар-кампанию турниру, здорово в медиа-плане подготовиться, то и интерес будет повышенный. Интересно посмотреть на ребят из Высшей лиги», — сказал Щитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.