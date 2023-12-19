Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Правильно сделал». Экс-защитник «Спартака» об отказе Голдобина от вызова в сборную России

«Правильно сделал». Экс-защитник «Спартака» об отказе Голдобина от вызова в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов считает правильным отказ нападающих «Спартака» Николая Голдобина и Павла Порядина выступать за сборную «Россия 25» на Кубке Первого канала.

«Отказ Голдобина и Порядина от вызова в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала? А вот по сколько им лет? Если им по 27-28 лет, а сборная заявлена до 25, какие к ним могут быть вопросы — по этому пункту прежде всего? Никаких. Зачем их вообще зовут в сборную, если она до 25 лет? Они уже не попадают под эти рамки, возрастные ограничения.

Жамнов же сказал, что у них микротравмы. Они лидеры своей команды. Так пусть отдохнут! Этот турнир никакой важности не представляет. Не думаю, что кто-то на них разозлился. Это кто-то, может, искусственно подогревает. А так ребята правильно сделали, что отдохнули, восстановились», — сказал Щитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
«Приезжай и балдей». Григоренко о скандальном отказе Голдобина от вызова в сборную России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android