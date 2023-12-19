«Правильно сделал». Экс-защитник «Спартака» об отказе Голдобина от вызова в сборную России

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов считает правильным отказ нападающих «Спартака» Николая Голдобина и Павла Порядина выступать за сборную «Россия 25» на Кубке Первого канала.

«Отказ Голдобина и Порядина от вызова в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала? А вот по сколько им лет? Если им по 27-28 лет, а сборная заявлена до 25, какие к ним могут быть вопросы — по этому пункту прежде всего? Никаких. Зачем их вообще зовут в сборную, если она до 25 лет? Они уже не попадают под эти рамки, возрастные ограничения.

Жамнов же сказал, что у них микротравмы. Они лидеры своей команды. Так пусть отдохнут! Этот турнир никакой важности не представляет. Не думаю, что кто-то на них разозлился. Это кто-то, может, искусственно подогревает. А так ребята правильно сделали, что отдохнули, восстановились», — сказал Щитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.