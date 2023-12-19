«Важно, что было желание». Билялетдинов прокомментировал крупную победу «Ак Барса» в Омске

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил уверенную победу в Омске над «Авангардом» со счётом 4:0.

«Достаточно хорошая игра. Долго команды не играли, может быть, не всё получалось, но важно, что было желание, старание и, конечно, результат. Пауза позволила «Ак Барсу» сыграть идеальный матч? Думаю, все команды отдыхали, работали, все в равных условиях. Билялов – молодец. Играл хорошо, уверенно, были очень сложные моменты, когда он выручал нас», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент „Чемпионата“ Лев Лукин.

Главными героями матча стали нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников, оформивший хет-трик и голкипер казанцев Тимур Билялов, на счету которого «сухой» матч. «Ак Барс» выиграл у омского клуба третий матч из трёх в текущем сезоне. Ещё одна встреча этих команд запланирована на 26 января в Омске.