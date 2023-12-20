Вратарь «Салавата» — о победе над «Барысом»: давно не играли, получился весёлый матч

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов прокомментировал победу в матче с «Барысом» (5:4). Уфимцы вели в счёте после второго периода 4:2, но позволили гостям сравнять счёт в третьем периоде. «Салават» вырвал победу в основное время благодаря дублю Николая Кулёмина за две с половиной минуты до конца третьего периода.

«Давно не играли, получился весёлый матч. Нас поддерживали полные трибуны, мы выиграли, забрали два очка. Это самое главное.

Что случилось в концовке? Уверено вели и, казалось, должны были спокойнее забирать победу. Такие моменты бывают, иногда идёт в твою пользу, иногда – в сторону соперника. В концовке хоккейный бог был на нашей стороне.

Насколько длинная пауза повлияла на игру? Было видно, что некоторые чуть-чуть потеряли темп, я сам был на льду, катался на Уральской классике и на прощальном матче Евгения Кетова (улыбается). Поэтому поддерживал физическую форму», — цитирует Ежова пресс-служба уфимцев.

Ежов пропустил четыре гола после 32 бросков по воротам, показав процент отражённых бросков 87,5%. 36-летний голкипер в текущем сезоне КХЛ отражает 89,2% бросков по своим воротам.