Мальцев не отметился очками в дебютном матче за «Спартак», проведя игру в первом звене

в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Спартаком». Уверенную победу в матче одержали красно-белые со счётом 5:2.
В матче состоялся дебют за «Спартак» нападающего Михаила Мальцева, арендованного из «Лос-Анджелеса». Результативными баллами форвард отметиться не сумел, проведя на площадке 15 минут и 22 секунды в первом звене с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным. Мальцев нанёс один бросок по воротам, выибрал восемь вбрасываний из 17, заблокировал три броска и провёл два силовых приёма.
Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» — «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2».
- 19 декабря 2023
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