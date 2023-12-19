Мальцев не отметился очками в дебютном матче за «Спартак», проведя игру в первом звене

в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Спартаком». Уверенную победу в матче одержали красно-белые со счётом 5:2.

В матче состоялся дебют за «Спартак» нападающего Михаила Мальцева, арендованного из «Лос-Анджелеса». Результативными баллами форвард отметиться не сумел, проведя на площадке 15 минут и 22 секунды в первом звене с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным. Мальцев нанёс один бросок по воротам, выибрал восемь вбрасываний из 17, заблокировал три броска и провёл два силовых приёма.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» — «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2».