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Мальцев не отметился очками в дебютном матче за «Спартак», проведя игру в первом звене

Мальцев не отметился очками в дебютном матче за «Спартак», проведя игру в первом звене
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в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Спартаком». Уверенную победу в матче одержали красно-белые со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
0:1 Принс – 06:36 (5x5)     1:1 Орлов (Летунов) – 15:04 (5x5)     1:2 Принс (Галимов) – 22:44 (5x5)     1:3 Чайковски (Пашин) – 36:37 (5x5)     1:4 Порядин – 43:23 (5x5)     1:5 Вишневский (Галимов, Бурмистров) – 48:19 (5x4)     2:5 Alexei Kruchinin (Артамонов, Коваленко) – 58:21 (5x3)    

В матче состоялся дебют за «Спартак» нападающего Михаила Мальцева, арендованного из «Лос-Анджелеса». Результативными баллами форвард отметиться не сумел, проведя на площадке 15 минут и 22 секунды в первом звене с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным. Мальцев нанёс один бросок по воротам, выибрал восемь вбрасываний из 17, заблокировал три броска и провёл два силовых приёма.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» — «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2».

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