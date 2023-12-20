Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид впервые за месяц остался без очков, его результативная серия прервалась

Макдэвид впервые за месяц остался без очков, его результативная серия прервалась
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0).

За «Эдмонтон» единственным голом отметился Леон Драйзайтль. Канадский нападающий Коннор Макдэвид принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился. Подобного с канадским нападающим не происходило с 19 ноября, когда «Ойлерз» на выезде проиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:6). С тех пор Коннор набирал очки на протяжении 12 матчей кряду.

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Андрес Ли, Бо Хорват и Симон Хольмстрём. На воротах у команды сыграл Илья Сорокин, совершивший 31 сейв (96,88%).

Материалы по теме
31 сейв Ильи Сорокина принёс «Айлендерс» победу над «Эдмонтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android