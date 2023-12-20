Макдэвид впервые за месяц остался без очков, его результативная серия прервалась

Сегодня, 20 декабря, «Нью-Йорк Айлендерс» на своей площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0).

За «Эдмонтон» единственным голом отметился Леон Драйзайтль. Канадский нападающий Коннор Макдэвид принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился. Подобного с канадским нападающим не происходило с 19 ноября, когда «Ойлерз» на выезде проиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:6). С тех пор Коннор набирал очки на протяжении 12 матчей кряду.

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Андрес Ли, Бо Хорват и Симон Хольмстрём. На воротах у команды сыграл Илья Сорокин, совершивший 31 сейв (96,88%).