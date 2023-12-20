Фридман: «Вашингтон» присматривается к Андрею Кузьменко

Российский форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко попал в сферу интересов «Вашингтон Кэпиталз», сообщает журналист Эллиотт Фридман.

«Вашингтон» — команда, которая присматривается к Кузьменко, но я не вижу там обмена. Не похоже, что «Кэнакс» собираются забрать Энтони Манту. Я просто не знаю, чем это закончится, если не считать того факта, что нельзя позволить парню, зарабатывающему такие деньги, играть по 12 минут за вечер. Это не работает. Посмотрим, что будет дальше», — заявил Фридман в подкасте Sportsnet.

В нынешнем сезоне Кузьменко сыграл 29 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков. Отметим, что Андрей пропустил сегодняшнюю игру «косаток» с «Нэшвилл Предаторз» (5:2).