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Филатов назвал клуб, который вклинится в борьбу с «Металлургом» и «Авангардом» на Востоке

Филатов назвал клуб, который вклинится в борьбу с «Металлургом» и «Авангардом» на Востоке
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Бывший нападающий Никита Филатов оценил борьбу за лидерство в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Мне кажется, что в борьбу с «Металлургом» и «Авангардом» может вклиниться разве что «Салават». Уфа набрала приличный ход в последних 20-25 матчах.

Вообще, на Востоке гораздо интереснее то, как продолжит выступать «Лада». В плей-офф команда точно попадёт, но сможет ли она держать тот же темп в плане результатов?» — сказал Филатов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, турнирную таблицу Восточной конференции возглавляет магнитогорский «Металлург», набравший 55 очков после 41 встречи. Омский «Авангард» набрал такое же количество результативных баллов, но имеет две игры в запасе. На третьей строчке уфимский «Салават Юлаев» с 52 очками после 40 встреч.

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