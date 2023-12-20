«Это был хоккей международного уровня». Белов — о матче «Россия 25»-Беларусь на КПК

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Валерий Белов высказался об уровне игре на Кубке Первого канала, который завершился в Санкт-Петербурге.

«Понятно, что железный занавес и потеря таких соперников, как финны, шведы и чехи, бьют по турниру. Но нужно исходить из реалий, из того, что есть.

Мне очень понравился матч «Россия 25» — Беларусь. Увидели интенсивный, конкурентный хоккей, наша команда доминировала, соперник тактически грамотно играл на контратаках. Согласен с теми, кто назвал эту игру скрытым финалом турнира. Это был хоккей высокого, международного уровня», — сказал Белов в интервью Russia-Hockey.ru.

Отметим, что подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв в заключительном матче сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.