Атанасов рассказал, как влияет на самочувствие диета, предлагаемая Ларионовым

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов рассказал о диетах, которые прививает игрокам нижегородского клуба главный тренер Игорь Ларионов.

«Как вообще без сахара живётся? Кстати, я и без требований Ларионова не особо любил сахар. Я боюсь за зубы просто и сладкого вообще по минимуму ем. А так диете нас учат, говорят, что есть, а что нет. Чувствуется ли эффект? Ну, это такой момент, который ты, может, и не замечаешь, но он есть. Как бы это просто игра вдолгую, получается. Это не тот результат, который через месяц ты можешь заметить, а, допустим, через год-два тебе будет лучше, чем если бы ты, допустим, ел сладкое», — сказал Атанасов в интервью YouTube-каналу «Скользкий Лёд».

В текущем сезоне «Торпедо» провёл 41 матч и на текущий момент занимает пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.