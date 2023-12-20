Защитник «Торпедо» Конюшков рассказал о сотрудничестве с музыкальной группой «Моя Мишель»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал про коллаборацию с российской музыкальной группой «Моя Мишель», которая исполняет песню «Зима в сердце».

«Как завязалась история с «Моя Мишель»? Ну вообще изначально это видео, где я пою, это мы в Минске играли контрольные игры и просто, по-моему, переодевались вообще на тренировку. До этого я так же стоял, пел просто, наш пресс-атташе Илья снял это, и это завирусилось сильно. Потом ещё на раскатку эту песню включили и там сняли. Потом наш пресс-атташе связался с пресс-атташе Таней Ткачук, и они сказали, что у нас есть время в Москве, там два дня, и давайте встретимся, это будет выгодно и для вас, и для нас, получится прикольная коллаборация. Они ответили добром, всё, мы доехали к ним на студию, обменялись подарками, пообщались, пофоткались, записали это видео», — сказал Конюшков в интервью YouTube-каналу «Скользкий Лёд».

В текущем сезоне «Торпедо» провело 41 матч и на текущий момент занимает пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ.