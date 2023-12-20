Тренер «Ванкувера» объяснил своё решение оставить в запасе Кузьменко на матч с «Нэшвиллом»

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет объяснил своё решение не заявлять нападающего Андрея Кузьменко на матч команды. Российский нападающий по решению главного тренера пропустил сегодняшнюю игру «косаток» с «Нэшвилл Предаторз» (5:2).

«Я выбираю лучший состав, по моему мнению, способный выиграть матч. Мы будем вновь обсуждать состав перед предстоящим матчем с «Далласом», – цитирует Токкета The Province.

Кузьменко не попал в состав команды по решению тренера в четвёртый раз в нынешнем сезоне. В нынешнем сезоне Кузьменко сыграл 29 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков. В последнее время в СМИ появились слухи о возможном обмене россиянина в «Вашингтон».