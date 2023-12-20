Агент Чинахова: у Егора всё нормально, появилось доверие тренера, и сразу есть результат

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Коламбуса» Егора Чинахова, заявил, что сейчас дела у россиянина наладились. Ранее Егор говорил, что у него были мысли покинуть «Блю Джекетс», а Бабаев заявлял о недостаточном доверии тренерского штаба.

«У Чинахова всё нормально. Егор потихоньку к этому шёл, появилось доверие тренера – то самое, о котором мы говорим. Он стал проводить много времени на льду, и сразу есть результат. Одно зависит от другого.

Не так давно я говорил, что Чинахов хочет уйти из «Коламбуса»? Человек думает об обмене, когда его что-то не устраивает. А когда есть полное доверие и ты играешь много, то настроение другое. Конечно, Егор сейчас на позитиве. Надеюсь, всё так и будет продолжаться», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

В сегодняшнем матче с «Баффало» (9:4) Чинахов отметился двумя результативными передачами и продлил свою результативную серию до пяти матчей. Всего в текущем сезоне на счету 22-летнего россиянина 14 (8+6) очков в 22 матчах.