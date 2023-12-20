Быков: ни в какие ворота не лезет то, как к нам отнеслась НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал возможное отстранение сборной России от Кубка мира по хоккею и потенциальное исключение из ИИХФ.

«Я решил абстрагироваться от тем, связанных с НХЛ, в силу того, что то, как они к нам отнеслись, в принципе ни в коей мере не лезет ни в какие ворота. То, что наши ребята там играют – бога ради. Это их хлеб, они стараются зарабатывать на этом, в какой-то степени пропагандировать наш хоккей. Здесь же мы видим, что бизнес для НХЛ, касающийся непосредственно лиги, для неё превыше всего, а остальные моменты на втором месте и далее. Но ведь в международном сообществе тоже выстроена своя бизнес-система, федерации тоже зарабатывают деньги.

Из-за дела Федотова нам грозит исключение из ИИХФ? Здесь и ФХР, и Минспорта России, и адвокаты со спортивными юристами должны совместно разрабатывать какие-то решения. Нарабатывать контакты, иметь какой-то диалог, разговаривать, искать компромисс. Нужны точки соприкосновения. Во главу угла нужно поставить самого игрока, его судьбу, его жизнь, спортивную карьеру, а всем заинтересованным сторонам налаживать отношения», — сказал Быков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вячеславом Быковым читайте на «Чемпионате» завтра, 21 декабря, в 8:00 мск.