Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Берюбе оценил высказывание Кайру о себе, за которое его освистали болельщики «Сент-Луиса»

Берюбе оценил высказывание Кайру о себе, за которое его освистали болельщики «Сент-Луиса»
Комментарии

Бывший главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе оценил высказывание нападающего «Блюз» Джордана Кайру. Ранее Кайру высказался о об отставке Берюбе: «У меня нет комментариев. Он больше не мой тренер». Форварда освистали на домашней арене, когда его имя было объявлено в стартовом составе «Блюз» на матч с «Оттавой» (4:2). После матча в раздевалке нападающий не смог сдержать слёз от обиды.

«У меня нет с ним никаких проблем. Его застали врасплох, и он не знал, что сказать. Он молод. Многим молодым ребятам задают вопросы.

Я был рад за Джордана, когда он провёл хорошую игру с «Далласом» – очень сильной командой, он выступил отлично. У него всё должно быть хорошо», – сказал Берюбе в подкасте The Ray & Dregs Hockey Podcast.

Материалы по теме
Фото
Одноклубник Бучневича заплакал после того, как его освистали собственные болельщики в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android