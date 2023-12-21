Берюбе оценил высказывание Кайру о себе, за которое его освистали болельщики «Сент-Луиса»

Бывший главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе оценил высказывание нападающего «Блюз» Джордана Кайру. Ранее Кайру высказался о об отставке Берюбе: «У меня нет комментариев. Он больше не мой тренер». Форварда освистали на домашней арене, когда его имя было объявлено в стартовом составе «Блюз» на матч с «Оттавой» (4:2). После матча в раздевалке нападающий не смог сдержать слёз от обиды.

«У меня нет с ним никаких проблем. Его застали врасплох, и он не знал, что сказать. Он молод. Многим молодым ребятам задают вопросы.

Я был рад за Джордана, когда он провёл хорошую игру с «Далласом» – очень сильной командой, он выступил отлично. У него всё должно быть хорошо», – сказал Берюбе в подкасте The Ray & Dregs Hockey Podcast.