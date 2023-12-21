Vancouver Sun: терпению Токкета в отношении Кузьменко явно приходит конец

Обозреватель издания Vancouver Sun Патрик Джонстон поделился мнением о ситуации с российским нападающим «Ванкувер Кэнакс» Андреем Кузьменко. Напомним, россиянин пропустил по решению тренерского штаба последний матч «косаток» с «Нэшвилл Предаторз» (5:2). Это случилось уже четвёртый раз в сезоне. Также в СМИ начали распространяться слухи о возможном обмене Кузьменко в другой клуб НХЛ.

«Когда он впервые подписал контракт с командой в 2022 году, генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин ясно дал понять, что это игрок, которого он давно держал в поле зрения. Он верил, что Кузьменко сможет вывести свою игру на уровень НХЛ.

И в свой первый сезон, учитывая ошеломительный успех Кузьменко у ворот соперников, его таланты были достаточно хороши для НХЛ. Но результативность маскировала недостатки его игры.Теперь, когда его результативность снизилась, эти недостатки стали очевидны.В снайперских талантах Кузьменко нет никаких сомнений: в прошлом сезоне его способность пробивать вратарей с очень близкого расстояния была поразительной, как и его способность подправлять шайбы, выпущенные по воротам издалека.

Однако уберите эти таланты, и он начинает мучиться в игре. Его броски неэффективны. Катание не является сильной стороной Кузьменко. Данные NHL Edge показывают, что он один из самых медленных и плохо ускоряющихся игроков в НХЛ — и это проблема, которую нужно решать.

Кузьменко, надо отдать ему должное, никогда не стеснялся играть перед воротами. В КХЛ он использовал изящные творческие инстинкты, чтобы находить возможности для взятия ворот. В прошлом году он улучшил свои результаты, но во многом это было везение. Отскоки летели к нему, и он также находился в хороших позициях, с которых можно было забивать.

Послание главного тренера Рика Токкета было ясным: работа Кузьменко без шайбы нуждается в улучшении. Кузьменко знает, как найти свои голевые моменты, но если эти шансы трудно реализовать, ему придётся найти новый способ. То, как команды адаптируются в защите, является постоянной проблемой. Терпению Токкета явно пришёл конец», — написал Джонстон в своей статье.