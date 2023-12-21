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«Может, недопонимание с тренером или мелкие травмы». Артюхин — о безголевой серии Овечкина

«Может, недопонимание с тренером или мелкие травмы». Артюхин — о безголевой серии Овечкина
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Бывший нападающий сборной России и СКА Евгений Артюхин высказался о безголевой серии капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нестабильной игре Евгения Кузнецова.

«Конечно, от Кузнецова ждут большего, и он тоже это прекрасно понимает. И мы все хотим, чтобы Саша Овечкин забил. У всех бывают спады. Думаю, у них всё наладится. Это только вопрос времени. Бывают такие моменты в жизни, когда что-то не получается. Может быть, недопонимание с тренером или мелкие травмы», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 29 матчах, в которых забил пять голов и сделал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков. В последний раз Овечкин отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

Напомним, в следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» встретится в гостях с «Коламбус Блю Джекетс». Матч состоится 22 декабря, начало – в 3:00 мск.

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