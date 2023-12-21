Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: Овечкин настолько опытный, что сейчас играет на «Вашингтон»

Кожевников: Овечкин настолько опытный, что сейчас играет на «Вашингтон»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних матчах.

«Не думаю, что эта [безголевая] серия надолго затянется. Главное, чтобы команда играла. А в том году он набирал очки, но команда не попала в плей-офф. Александр настолько опытный, что сейчас играет на команду, отдавая передачи», — сказал Кожевников в интервью «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 29 матчах, в которых забил пять голов и сделал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков. В последний раз Овечкин отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

Материалы по теме
Плющев: связка Овечкина и Мирошниченко может оказаться достаточно интересной
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android