Кожевников: Овечкин настолько опытный, что сейчас играет на «Вашингтон»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних матчах.

«Не думаю, что эта [безголевая] серия надолго затянется. Главное, чтобы команда играла. А в том году он набирал очки, но команда не попала в плей-офф. Александр настолько опытный, что сейчас играет на команду, отдавая передачи», — сказал Кожевников в интервью «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 29 матчах, в которых забил пять голов и сделал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков. В последний раз Овечкин отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).