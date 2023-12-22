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«Баффало» обыграл «Торонто» в матче с 12-ю голами

«Баффало» обыграл «Торонто» в матче с 12-ю голами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.

В составе победителей отличились Джордан Гринвей, Оуэн Пауэр, Джефф Скиннер (дубль), Расмус Далин, Тейдж Томпсон, Кайл Окпосо (дубль) и Джек Куинн.

У «Торонто» голами отметились Остон Мэттьюс, Макс Доми и Калле Йернкрок.

«Баффало Сэйбрз» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 31 очко в 34 матчах. «Торонто Мэйпл Лифс» занимает пятое место на Востоке, в активе команды 38 очков в 30 матчах.

В следующем матче «Баффало» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Торонто» сыграет с «Коламбусом».

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
9 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гринвей (Клифтон, Бенсон) – 02:27     1:1 Мэттьюс – 07:28     1:2 Доми (Райлли, Лильегрен) – 12:39 (pp)     2:2 Пауэр (Бенсон, Миттельштадт) – 13:44     3:2 Скиннер (Так) – 15:51     4:2 Далин (Томпсон, Так) – 24:44 (pp)     4:3 Йернкрок (Нюландер, Лильегрен) – 25:42 (sh)     5:3 Томпсон (Так, Скиннер) – 28:22     6:3 Окпосо – 31:04 (sh)     7:3 Куинн (Петерка, Клифтон) – 51:08     8:3 Скиннер (Так, Томпсон) – 52:23     9:3 Окпосо (Кребс, Джонсон) – 55:02    
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