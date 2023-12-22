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«Баффало» обыграл «Торонто» в матче с 12-ю голами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.

В составе победителей отличились Джордан Гринвей, Оуэн Пауэр, Джефф Скиннер (дубль), Расмус Далин, Тейдж Томпсон, Кайл Окпосо (дубль) и Джек Куинн.

У «Торонто» голами отметились Остон Мэттьюс, Макс Доми и Калле Йернкрок.

«Баффало Сэйбрз» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 31 очко в 34 матчах. «Торонто Мэйпл Лифс» занимает пятое место на Востоке, в активе команды 38 очков в 30 матчах.

В следующем матче «Баффало» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Торонто» сыграет с «Коламбусом».