Кучеров повторил достижение Малкина в НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл свой 19-й матч в карьере в НХЛ, в котором ему удалось набрать три и более очков за один период. Напомним, в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:4) Кучеров забил гол и сделал две результативные передачи во втором периоде.
Он вошёл в список из шести действующих игроков с таким показателем — Сидни Кросби (24), Коннор Макдэвид (24), Александр Овечкин (22), Патрик Кейн (21) и Евгений Малкин (19).
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кучеров принял участие в 33 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 33 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 677 матчей, в которых он забросил 299 шайб и сделал 487 результативных передач.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Макнэбб, Стивенсон) – 11:40 0:2 Барбашёв (Стоун) – 16:58 1:2 Барре-Буле (Хедман, Шири) – 28:25 2:2 Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 35:55 (pp) 3:2 Пойнт (Пол, Кучеров) – 36:28 (pp) 4:2 Пойнт (Пол, Кучеров) – 38:50 4:3 Маршессо (Карлссон, Айкел) – 45:31 (pp) 4:4 Коттер (Макнэбб, Хаттон) – 49:44 5:4 Пол (Хедман, Пойнт) – 58:47
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