Кучеров повторил достижение Малкина в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл свой 19-й матч в карьере в НХЛ, в котором ему удалось набрать три и более очков за один период. Напомним, в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:4) Кучеров забил гол и сделал две результативные передачи во втором периоде.

Он вошёл в список из шести действующих игроков с таким показателем — Сидни Кросби (24), Коннор Макдэвид (24), Александр Овечкин (22), Патрик Кейн (21) и Евгений Малкин (19).

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кучеров принял участие в 33 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 33 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 677 матчей, в которых он забросил 299 шайб и сделал 487 результативных передач.