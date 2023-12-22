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«Баффало» повторил редкое достижение «Детройта» 40-летней давности в НХЛ

«Баффало» повторил редкое достижение «Детройта» 40-летней давности в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.

Примечательно, что в предыдущем матче «Баффало» потерпел крупное поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (4:9), пропустив девять шайб в той встрече. Таким образом «клинки» стали 14-й командой в истории североамериканской лиги и первой командой в НХЛ с 1983 года, которой удалось сначала пропустить девять шайб в одном матче, а следом забросить девять шайб.

40 лет назад подобным достижением отметился «Детройт Ред Уингз». Тогда «красные крылья» сначала проиграли «Ванкувер Кэнакс» (5:9), после чего в следующем матче также разгромили «кленовых листьев» (9:2).

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