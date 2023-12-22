Кучеров вышел на второе место в списке лучших ассистентов НХЛ

Сегодня, 22 декабря, «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграла «Вегас Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4 (0:2, 4:0, 1:2).

Российский нападающий Никита Кучеров в матче отдал две голевые передачи. Таким образом, 30-летний хоккеист Кучеров вышел на второе место в списке лучших ассистентов НХЛ. На счету Кучерова 34 передачи в 33 играх сезона.

Всего в нынешнем сезоне Кучеров набрал уже 54 очка (23 гола и 34 передачи).

После 34 матчей «Тампа» занимает девятое место в Восточной конференции с 37 очками. Лидирует в таблице «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 45 очков в 30 играх.

Следующий матч «Тампа» проведёт с «Вашингтон Кэпитал». Матч состоится 24 декабря в 3:00 по мск.