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Кучеров вышел на второе место в списке лучших ассистентов НХЛ

Кучеров вышел на второе место в списке лучших ассистентов НХЛ
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Сегодня, 22 декабря, «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграла «Вегас Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4 (0:2, 4:0, 1:2).

Российский нападающий Никита Кучеров в матче отдал две голевые передачи. Таким образом, 30-летний хоккеист Кучеров вышел на второе место в списке лучших ассистентов НХЛ. На счету Кучерова 34 передачи в 33 играх сезона.

Всего в нынешнем сезоне Кучеров набрал уже 54 очка (23 гола и 34 передачи).

После 34 матчей «Тампа» занимает девятое место в Восточной конференции с 37 очками. Лидирует в таблице «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 45 очков в 30 играх.

Следующий матч «Тампа» проведёт с «Вашингтон Кэпитал». Матч состоится 24 декабря в 3:00 по мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Макнэбб, Стивенсон) – 11:40     0:2 Барбашёв (Стоун) – 16:58     1:2 Барре-Буле (Хедман, Шири) – 28:25     2:2 Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 35:55 (pp)     3:2 Пойнт (Пол, Кучеров) – 36:28 (pp)     4:2 Пойнт (Пол, Кучеров) – 38:50     4:3 Маршессо (Карлссон, Айкел) – 45:31 (pp)     4:4 Коттер (Макнэбб, Хаттон) – 49:44     5:4 Пол (Хедман, Пойнт) – 58:47    
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