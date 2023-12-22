«С меня хватит. Я буду защищаться». Мерзликин – о стычке с Уилсоном в воротах «Коламбуса»

29-летний латвийский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин рассказал, что предшествовало его стычке с американским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном, которая случилась в овертайме встречи.

«Это была эмоциональная игра. Том буквально преследовал меня весь матч. Уже в первую свою смену он пытался сбить меня.

Эпизод со стычкой в воротах? Я просто пытался достать свою клюшку, в то время, как он ударил меня по голове. До этого, я почти уверен, он пытался нанести мне травму. Повторюсь, я просто хотел достать клюшку и получил за это удар. С меня хватит. Я буду защищаться», — приводит слова Элвиса журналист Джефф Свобода в социальной сети «X» (ранее – Twitter).

Напомним, что эпизод произошёл в середине овертайма, когда Уилсон, попытавшись замкнуть передачу у чужих ворот, оказался во владениях Мерзликина. Вратарь эмоционально отреагировал на то, что Том оказался в его воротах и мешал ему взять со льда свою клюшку. В результате инцидент едва не завершился дракой между вратарем и нападающим.