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Лучший снайпер КХЛ Буше назвал хоккеиста, на которого ориентировался в детстве

Лучший снайпер КХЛ Буше назвал хоккеиста, на которого ориентировался в детстве
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30-летний американский форвард «Авангарда» Рид Буше поделился впечатлениями от игры на новом стадионе в Омске, а также назвал хоккеиста, на игру которого он ориентировался в детстве.

«Арену в Омске однозначно можно сравнить со стадионами в Северной Америке, причём по всем аспектам. И чаша, и раздевалки, и спортивная зона – да всё! И, конечно же, болельщики в Омске невероятные.

Ткачёв – однозначно лучший партнёр по звену в моей карьере. Это особенный игрок, невероятно талантливый, невероятно умный. Был ли хоккеист, на которого я ориентировался в детстве? Да, это Бретт Халл», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полная версия интервью с Ридом Буше уже доступна на «Чемпионате»:
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