Бучневич высказался об игре с «Флоридой», в которой ему удалось набрать 4 очка

28-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич высказался о прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флорида Пантерз» (4:1), в которой ему удалось оформить ассистентский хет-трик и забросить шайбу.

«На самом деле, я просто пытался забыть о прошлой игре (с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:6). – Прим. «Чемпионата») У нас игры через день. Стараемся идти от матча к матчу, сегодня мы получили тот результат, которого желали», — приводит слова Бучневича Bally Sports в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Напомним, что ранее «Сент-Луис» разгромно уступил на выезде «Тампе» со счётом 1:6, в той игре Бучневич не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1». Всего в нынешнем сезоне на его счету 26 (12+14) очков в 30 матчах.