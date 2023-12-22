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«Это просто инстинкт». Наставник «Миннесоты» — о победном голе Капризова

«Это просто инстинкт». Наставник «Миннесоты» — о победном голе Капризова
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48-летний американский специалист Джон Хайнс, главный тренер «Миннесота Уайлд», высказался о победной заброшенной шайбе российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ).

«Хорошие игроки находят выходы в таких ситуациях. Вот почему он такой классный нападающий. Это просто инстинкт — попасть в точку, откуда можно забить. Это не поддаётся дрессировке, поэтому такие парни, как он, особенные игроки», — приводит слова Хайнса журналист Майкл Руссо в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Напомним, в этой игре Капризов отметился ассистентским дублем и заброшенной шайбой. Всего на счету россиянина 30 (11+19) результативных действий в 31 матче за «Миннесоту» в нынешнем сезоне.

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