Георгиев сравнялся с лидирующим Демко по количеству побед в текущем сезоне НХЛ

27-летний российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев после победы над «Оттава Сенаторз» (6:4) минувшей ночью в матче регулярного чемпионата НХЛ вырвался в лидеры соревнований по этому показателю.

По количеству победных матчей Георгиев сравнялся с голкипером «Ванкувер Кэнакс» Тэтчером Демко – у обоих вратарей таких игр по 16. Замыкает тройку Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» (15).

Напомним, что в нынешнем сезоне 27-летний Георгиев принял участие в 26 матчах за «Колорадо», в которых отразил 89,8% бросков, пропуская в среднем 3,01 шайбы за игру. Трёхлетний контракт Александра с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025, согласно которому он заработает $ 10,2 млн ($ 3,4 млн за сезон).