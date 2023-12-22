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Георгиев сравнялся с лидирующим Демко по количеству побед в текущем сезоне НХЛ

Георгиев сравнялся с лидирующим Демко по количеству побед в текущем сезоне НХЛ
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27-летний российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев после победы над «Оттава Сенаторз» (6:4) минувшей ночью в матче регулярного чемпионата НХЛ вырвался в лидеры соревнований по этому показателю.

По количеству победных матчей Георгиев сравнялся с голкипером «Ванкувер Кэнакс» Тэтчером Демко – у обоих вратарей таких игр по 16. Замыкает тройку Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» (15).

Напомним, что в нынешнем сезоне 27-летний Георгиев принял участие в 26 матчах за «Колорадо», в которых отразил 89,8% бросков, пропуская в среднем 3,01 шайбы за игру. Трёхлетний контракт Александра с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025, согласно которому он заработает $ 10,2 млн ($ 3,4 млн за сезон).

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