Бриндамор предложил переименовать «Селки Трофи» в честь Патриса Бержерона

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор предложил переименовать «Селки Трофи» в честь экс-нападающего «Бостона» Патриса Бержерона, который выигрывал этот трофей шесть раз, сообщает журналист НХЛ Сет Рорабо.

«Селки Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана в Национальной хоккейной лиге. Решение о победителе принимается голосованием членов Ассоциации журналистов. Примечательно, что Бриндамор также становился обладателем этой награды в 2006 и в 2007 годах.

В составе «Бостона» Бержерон стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году. В составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004-м. Также он является членом «Тройного золотого клуба». Бержерон становился обладателем «Селки Трофи» в 2011, 2014, 2015, 2017, 2022, 2023 годах.