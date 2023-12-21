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В. Крикунов: СКА играет, как лучшие клубы НХЛ

В. Крикунов: СКА играет, как лучшие клубы НХЛ
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итог матча СКА – ЦСКА (6:2), который завершился на стадионе «Ледовый» в Санкт-Петербурге.

«Матч мне очень понравился. Не соглашусь с мнением, что ЦСКА якобы был никакой, поэтому СКА легко победил. Москвичи много атаковали, создавали моменты. Я уверен, что у красно-синих всё наладится, к плей-офф это будет другая команда.

Но как же был хорош СКА! Посмотрите, как они играют, как идут в давление, сколько моментов создают. Так играют лучшие клубы НХЛ, я имею в виду и систему игры, и сам уровень хоккея. И это у петербуржцев ещё не играли все сильнейшие. Давно нет Педана, травмированы Бардаков, Алистров», — сказал Крикунов «Чемпионату».

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Сергеев (Толчинский) – 08:52 (5x5)     2:0 Хайруллин (Федотов) – 22:10 (5x4)     2:1 Плотников (Окулов) – 24:34 (5x5)     3:1 Федотов (Глотов, Хайруллин) – 30:30 (5x5)     4:1 Дедунов (Глотов, Хайруллин) – 36:09 (5x5)     5:1 Грицюк (Хайруллин, Федотов) – 42:38 (5x4)     5:2 Барабоша (Окулов, Светлаков) – 53:39 (5x5)     6:2 Рендулич (Хайруллин, Глотов) – 58:41 (5x5)    

В следующей игре подопечные Романа Ротенберга сыграют в гостях с «Торпедо» 23 декабря.

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