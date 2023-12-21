В. Крикунов: СКА играет, как лучшие клубы НХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итог матча СКА – ЦСКА (6:2), который завершился на стадионе «Ледовый» в Санкт-Петербурге.

«Матч мне очень понравился. Не соглашусь с мнением, что ЦСКА якобы был никакой, поэтому СКА легко победил. Москвичи много атаковали, создавали моменты. Я уверен, что у красно-синих всё наладится, к плей-офф это будет другая команда.

Но как же был хорош СКА! Посмотрите, как они играют, как идут в давление, сколько моментов создают. Так играют лучшие клубы НХЛ, я имею в виду и систему игры, и сам уровень хоккея. И это у петербуржцев ещё не играли все сильнейшие. Давно нет Педана, травмированы Бардаков, Алистров», — сказал Крикунов «Чемпионату».

В следующей игре подопечные Романа Ротенберга сыграют в гостях с «Торпедо» 23 декабря.