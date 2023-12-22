Плющев: Серебряков — интересный вратарь, но не сильнейший в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что не считает вратаря СКА Никиту Серебрякова сильнейшим в Континентальной хоккейной лиге.

«Серебряков, конечно, интересный вратарь. Но сказать, что он сильнейший в КХЛ, тоже не могу. Такого уровня голкиперы у нас есть. В некоторых компонентах превосходит коллег, в некоторых – уступает. Безоговорочную пальму первенства ему бы точно не отдал», — сказал Плющев в интервью изданию «Спорт уик-энд».

В нынешнем сезоне Серебряков за СКА сыграл 22 матча, в которых одержал 13 побед с 91,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,52.

Напомним, в следующей игре СКА сыграет в гостях с «Торпедо» 23 декабря. После 41 сыгранной встречи армейский клуб набрал 55 результативных баллов и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.