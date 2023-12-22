Гальченюк рассказал об отличиях между КХЛ и НХЛ в плане календаря

Нападающий СКА Алекс Гальченюк ответил на вопрос о разнице между КХЛ и НХЛ в плане календаря.

«Разница есть: там две игры за два дня, тут такого нет, но всё равно достаточно напряжённый график, кое-какие выходные всегда плюс», — сказал Гальченюк в интервью ТАСС.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Гальченюк сыграл 40 встреч, в которых забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков.

Напомним, в следующей матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 СКА сыграет в гостях с «Торпедо» 23 декабря. После 41 сыгранной встречи армейский клуб набрал 55 результативных баллов и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.