Журналист The Athletic считает, что Кузнецов не покинет «Вашингтон» до следующего лета

Журналист Пьер Лебрюн в статье на портале The Athletic заявил, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, скорее всего, не покинет клуб до следующего межсезонья.

«Если есть игрок, который выглядит так, будто ему нужен новый старт, то это Евгений Кузнецов, у которого в этом сезоне проблемы.

Трудно представить, что для него найдётся обмен в преддверии дедлайна. Однако он может быть кандидатом на обмен во время драфта НХЛ, поскольку потолок зарплат будет повышен, а в межсезонье у команд будет больше гибкости в отношении кэпхита», — сказано в статье.

В текущем сезоне Евгений Кузнецов провёл 26 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 11 очков.