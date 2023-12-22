Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист The Athletic считает, что Кузнецов не покинет «Вашингтон» до следующего лета

Журналист The Athletic считает, что Кузнецов не покинет «Вашингтон» до следующего лета
Комментарии

Журналист Пьер Лебрюн в статье на портале The Athletic заявил, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, скорее всего, не покинет клуб до следующего межсезонья.

«Если есть игрок, который выглядит так, будто ему нужен новый старт, то это Евгений Кузнецов, у которого в этом сезоне проблемы.

Трудно представить, что для него найдётся обмен в преддверии дедлайна. Однако он может быть кандидатом на обмен во время драфта НХЛ, поскольку потолок зарплат будет повышен, а в межсезонье у команд будет больше гибкости в отношении кэпхита», — сказано в статье.

В текущем сезоне Евгений Кузнецов провёл 26 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 11 очков.

Материалы по теме
«Мне плевать, что об этом думают». Евгений Кузнецов — о критике своих буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android