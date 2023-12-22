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Голдобин повторил клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за одну регулярку

Голдобин повторил клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за одну регулярку
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В Москве закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В этом матче нападающий красно-белых Николай Голдобин отметился заброшенной шайбой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Голдобин набрал 55-е (27+28) очко в сезоне и повторил клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат. По 55 баллов набирали Бранко Радивоевич (сезон-2009/2010) и Александр Хохлачёв (сезон-2022/2023).

Напомним, в следующем матче «Спартак» сыграет в Москве с «Куньлунь Ред Стар» 24 декабря.

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