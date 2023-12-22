Жамнов ответил на вопрос о сроках дебюта Ковальчука за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над минским «Динамо» (4:2) ответил на вопрос о сроках дебюта Ильи Ковальчука за красно-белых.

«Илья Ковальчук приступил к занятиям с командой, сказать конкретно пока не берусь, когда он сыграет, как почувствуем, что готов, то будет играть. В моём понимании тренировки тренировками, но надо (форму) набирать через игры.

Миша (Мальцев) прибавляет от игры к игре, чувствует себя лучше, время на адаптацию займёт, тройка играла лучше, моменты создавали, взаимосвязи начали находить. Когда вернётся Ваня (Морозов), то тогда и будем принимать решение», — приводит слова Жамнова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. Последний раз Ковальчук играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард».