Плющев: надо снять розовые очки, посчитайте, сколько наших в НХЛ и сколько шведов, финнов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о проблеме подготовки молодых хоккеистов в России.

«Всё же видно. Давно надо снять эти розовые очки и не вспоминать только серию 1972 года. Да, это наша история, великая, но вообще-то 1972-й и 2023-й – совсем разные времена. Посчитайте, сколько у нас сейчас игроков в НХЛ, и сколько у шведов, финнов, и в каких звеньях выходят наши соперники. И тогда будем иметь не очень убедительный вид», — сказал Плющев в интервью изданию «Спорт уик-энд».

Напомним, в начале сезона НХЛ стало известно, что на первом месте по представительству игроков в лиге — Канада (295 человек, 41,7%). На второй строчке — игроки США (206 человек, 29,1%). Третья строчка за хоккеистами из Швеции (64 человека, 9,1%), на четвёртом месте — российские игроки (41 человек, 5,8%).