Реакция Шестёркина на овацию болельщиков «Рейнджерс» в адрес своего сменщика

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (3:4).

Позицию основного вратаря в данном матче у «Рейнджерс» занимал американский голкипер Джонатан Куик, а не россиянин Игорь Шестёркин, обычно выходящий в стартовом составе клуба. По ходу встречи Куик выдал несколько классных спасений и вызвал овации трибун в свой адрес. Шестёркин в этот момент наблюдал за происходящем со скамейки запасных.

ВИДЕО реакции Шестёркина на овацию болельщиков «Рейнджерс» в адрес своего сменщика.

Отметим, по ходу матча Джонатан Куик совершил 24 спасения своих ворот.

После двух периодов хозяева вели 1:0, однако пропустили четырежды менее чем за семь минут на старте заключительной двадцатиминутки — отличились Зак Хайман, Эвандер Кейн, Уоррен Фёгеле и Райан Маклауд.

У хозяев шайбы забросили Мика Зибанеджад и Уилл Кайлли.