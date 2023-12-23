Реакция Шестёркина на овацию болельщиков «Рейнджерс» в адрес своего сменщика

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Эдмонтон Ойлерз» (3:4).
Позицию основного вратаря в данном матче у «Рейнджерс» занимал американский голкипер Джонатан Куик, а не россиянин Игорь Шестёркин, обычно выходящий в стартовом составе клуба. По ходу встречи Куик выдал несколько классных спасений и вызвал овации трибун в свой адрес. Шестёркин в этот момент наблюдал за происходящем со скамейки запасных.
ВИДЕО реакции Шестёркина на овацию болельщиков «Рейнджерс» в адрес своего сменщика.
Отметим, по ходу матча Джонатан Куик совершил 24 спасения своих ворот.
После двух периодов хозяева вели 1:0, однако пропустили четырежды менее чем за семь минут на старте заключительной двадцатиминутки — отличились Зак Хайман, Эвандер Кейн, Уоррен Фёгеле и Райан Маклауд.
У хозяев шайбы забросили Мика Зибанеджад и Уилл Кайлли.
- 23 декабря 2023
-
06:22
-
06:21
-
06:11
-
06:01
-
05:23
-
05:10
-
04:57
-
03:50
-
01:00
- 22 декабря 2023
-
23:52
-
23:40
-
23:28
-
23:15
-
23:00
-
22:47
-
22:32
-
22:31
-
22:25
-
22:14
-
22:05
-
21:51
-
21:44
-
21:38
-
21:30
-
21:21
-
21:10
-
21:00
-
20:48
-
20:34
-
20:26
-
20:12
-
19:56
-
19:43
-
19:40
-
19:29