«Кто-то сверху помогает ему». Детский тренер Суярков — о резком прогрессе Шестёркина

Известный детский тренер по хоккею Сергей Суярков оценил прогресс российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Шестёркин — это уникум, которому, я не знаю, мне кажется, кто-то помогает сверху, и плюс его работа. Но никто не мог сказать лет в 16–17, что Шестёркин станет таким вратарём, супервратарём.

В «Динамо» были тогда Серебряков и Бочаров, у меня в ЦСКА был хороший, сильный Андрей Филоненко. Он один из сильнейших тоже вратарей, но ему не повезло. Он, играя в баскетбол, получил очень серьёзную травму, из-за которой у него сильно болела нога.

ЦСКА забивал Шестёркину больше десяти голов, когда мы играли против «Крыльев», он был такого среднего уровня среди детских вратарей. Он был в «Спартаке», в СКА, и сейчас ну где-то кто-то ему, мне кажется, там помогает», — сказал Суярков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».