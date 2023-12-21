Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Кто-то сверху помогает ему». Детский тренер Суярков — о резком прогрессе Шестёркина

«Кто-то сверху помогает ему». Детский тренер Суярков — о резком прогрессе Шестёркина
Аудио-версия:
Комментарии

Известный детский тренер по хоккею Сергей Суярков оценил прогресс российского вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Шестёркин — это уникум, которому, я не знаю, мне кажется, кто-то помогает сверху, и плюс его работа. Но никто не мог сказать лет в 16–17, что Шестёркин станет таким вратарём, супервратарём.

В «Динамо» были тогда Серебряков и Бочаров, у меня в ЦСКА был хороший, сильный Андрей Филоненко. Он один из сильнейших тоже вратарей, но ему не повезло. Он, играя в баскетбол, получил очень серьёзную травму, из-за которой у него сильно болела нога.

ЦСКА забивал Шестёркину больше десяти голов, когда мы играли против «Крыльев», он был такого среднего уровня среди детских вратарей. Он был в «Спартаке», в СКА, и сейчас ну где-то кто-то ему, мне кажется, там помогает», — сказал Суярков в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

Материалы по теме
Шестёркин — журналисту о своей текущей форме: не знаю, что тебе сказать. Извини
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android