Красоткин рассказал, стала ли «Сибирь» играть в более атакующем стиле при Немировски

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин рассказал, стал ли новосибирский клуб играть в более атакующем стиле при Дэвиде Немировски, который покинул пости главного тренера команды в начале декабря 2023 года.

«За полгода при Дэвиде стали заметны сдвиги в сторону более атакующего стиля? Конечно, сдвиги были. Просто, если ты меняешь одну систему на другую, нужно время, чтобы новая дала свои плоды. Но определённые шаги в эту сторону мы сделали», — сказал Красоткин в интервью «Известиям».

Напомним, сейчас исполняющим обязанности главного тренера команды является Сергей Кривокрасов. Под его руководством «Сибирь» провела три матча, в которых одержала две победы. В следующей встрече «Сибирь» сыграет дома с «Ак Барсом», сегодня 23 декабря.